شركة مياه أسيوط تُنجز إصلاح خط الصرف الصحي بمحطة البركة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عن نجاحها في إصلاح خط الصرف الصحي بمحطة البركة، الذي يبلغ قطره 800 مم، في منطقة الشيخ علي عبد الدايم بحي غرب أسيوط.

وأكد المهندس علي الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، أن الفريق الفني تمكن من إنهاء أعمال الإصلاح بعد عمل متواصل دون انقطاع، باستخدام أحدث المعدات والكوادر المؤهلة.

كما أعربت الشركة عن شكرها وتقديرها لجميع الجهات المعاونة على جهودهم في احتواء الموقف، بالإضافة إلى شكر المواطنين على تحملهم تأثيرات الخدمة، بما في ذلك ضعف المياه أو انقطاعها.

وأكدت الشركة أن جميع قنوات التواصل، بما في ذلك الصفحة الرسمية والخط الساخن وموقع الشركة، جاهزة لاستقبال أي استفسارات أو استعلامات من المواطنين.