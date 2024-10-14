"بلومبرغ": منظومة الدفاع الصاروخية "ثاد" الأميركية تصل إسرائيل غدا

أفادت وكالة "‏"بلومبرغ"، بأن "منظومة الدفاع الصاروخية "ثاد" الأميركية تصل إسرائيل غدا".

وبحسب الوكالة، أعلن البنتاغون أن "الولايات المتحدة سترسل نظام دفاع صاروخي متطور وقوات مرتبطة به إلى إسرائيل للمساعدة في حماية حليفتها من الهجمات التي تشنها إيران".

ولفتت الى أنه "من شأن نشر بطارية الدفاع الجوي على ارتفاعات عالية أن يدعم الدفاعات الجوية الإسرائيلية، التي استنزفت بسبب الهجمات الإيرانية مرتين على الأقل هذا العام، كان آخرها بإطلاق نحو 200 صاروخ على أهداف إسرائيلية في الأول من تشرين الأول".

وذكر مسؤول أميركي في وقت سابق أنه كانت هناك مناقشات مستمرة في أواخر الأسبوع الماضي حول نشر نظام "ثاد" في إسرائيل، وفقاً لوكالة "أسوشييتد برس".

ويُعتبر نظام "ثاد" مكملاً لنظام "باتريوت"، لكنه قادر على حماية مساحة أوسع، حيث يمكنه اعتراض أهداف على مسافات تتراوح بين 150 و200 كيلومتر.

صممت شركة "لوكهيد - مارتن" نظام "ثاد" الدفاعي لاعتراض الصواريخ الباليستية قصيرة ومتوسطة المدى، داخل وخارج الغلاف الجوي.

تتكون كل بطارية "ثاد" من أجزاء رئيسية، هي: الصواريخ الاعتراضية، وقاذفات الصواريخ، والرادار، ونظام الاتصال وإدارة النيران، بالإضافة إلى ملحقات أخرى، مثل مولّدات الطاقة.