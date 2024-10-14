أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أن "غارات العدو الإسرائيلي يوم أمس على لبنان أسفرت عن الحصيلة التفصيلية التالية: - جنوب لبنان: 3 شهداء و 48 جريحا - النبطية: 29 جريحا - البقاع: 5 جرحى - بعلبك الهرمل: 2 جرحى ولفتت الوزارة، الى أن "ذلك يؤدي إلى الحصيلة الإجمالية التالية ليوم أمس: 3 شهداء وإصابة 84 بجروح. بذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للشهداء منذ بدء العدوان حتى يوم أمس إلى 2309، والجرحى إلى 10782".

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: 2309 شهيدا و10782 جريحا منذ بدء العدوان وحصيلة يوم أمس 3 شهداء و84 جريحا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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