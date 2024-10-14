افادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن أكثر من مليوني إسرائيلي هرعوا الى الملاجئ. واكدت ان "صفارات الإنذار دوت تحذيرا من صواريخ باليستية أطلقت من لبنان على منطقة تل أبيب".

كانت هذه تفاصيل خبر إذاعة الجيش الإسرائيلي: أكثر من مليوني إسرائيلي هرعوا الى الملاجئ بالتزامن مع اطلاق صواريخ باليستية من لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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