"حزب الله": استهدفنا تجمعين لِجنود العدو الإسرائيلي في خلة وردة وشرقي مركبا بِصلية صاروخية

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"ن أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (5:15) من بعد ظهر يوم الاثنين 14-10-2024 تجمعاً لِجنود العدو الإسرائيلي في خلة وردة بِصلية صاروخية".

كذلك أعلن الحزب، في بيان ثان، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (5:20) من بعد ظهر يوم الاثنين 14-10-2024 تجمعاً لِقوات العدو الإسرائيلي شرقي بلدة مركبا بِصلية صاروخية".