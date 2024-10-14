سليمان فرنجية: زغرتا جزء من الوطن الذي يتعرض لحرب ابادة يقوم بها الاسرائيلي ونتانياهو

أشار رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، في حديث تلفزيوني الى ان "زغرتا جزء من الوطن الذي يتعرض لحرب ابادة يقوم بها الاسرائيلي ورئيس الوزراء بنيامين نتانياهو".

واكد فرنجية ان "من يستثمر بموضوع النازحين ويقول بأن هناك سلاح نقول له ان الارهاب ليس اطفالاً ولا نساء والمقاومة ليست ارهاباً"، مؤكدا انه "لا نضع سلاحاً بين المنازل وبين الناس والسلاح عندنا هو للحماية الشخصية ونحن داعمون للمقاومة وان كنا سنقاتل معها فان ذلك يكون في الجنوب".