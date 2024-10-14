أفاد مراسل "النشرة" في البقاع بأن الطيران الحربي الاسرائيلي أغار عصر اليوم على خراج بلدة بوداي وعلى أطراف مزارع بيت مشيك غرب بعلبك. كما افاد بأن الطيران الحربي الاسرائيلي استهدف بلدة قليا في البقاع الغربي.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: غارتان على خراج بوداي ومزارع بيت مشيك غرب بعلبك وغارة على قليا بالبقاع الغربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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