بوشكيان: وزارة الصناعة تضمن المنتجات الاستراتيجية في الأسواق المحلية

أعلن وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان أن وزارة الصناعة "ملتزمة بمهمتها، وتتّخذ التدابير العاجلة لضمان استمرار تدفّق السلع الأساسية إلى الأسواق، وعمل خطوط الإنتاج في المصانع".
وأثنى بوشكيان في تصريح له، على تفاني الصناعيين ودورهم الحيوي في تأمين الحاجات الأساسية للمواطنين النازحين ولجميع اللبنانيين. وقال: "أعفينا منتجات غذائية رئيسية، مثل الخبز والبسكويت والشوكولا، من تصاريح التصدير، وتعمل الوزارة كخلية إدارة أزمة، بالتنسيق مع الهيئات الحكومية المعنية لضمان استمرارية الصناعات الاستراتيجية مثل الأدوية والمستلزمات الطبية وإنتاج الأغذية."
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