حزب الله: عدة شبكات ومؤسسات اعلامية اجنبية انتهكت حرمة الأراضي والسيادة اللبنانية الى جانب "BBC"

اشارت العلاقات الإعلامية في "حزب الله" في بيان، الى انه "استكمالا لبياننا السابق حول الجولة الدعائية التي نظمها جيش الاحتلال الصهيوني لعدد من الشبكات الإعلامية الغربية، فقد تبين لاحقا أنه بالإضافة إلى "BBC" فقد شاركت بهذه الجولة شبكات ومؤسسات مثل: واشنطن بوست، وول ستريت جورنال، التلغراف، فوكس نيوز، رويترز، نيويورك تايمز، فايننشال تايمز، أسوشيتد برس، وشبكات وقنوات أخرى".

ولفت البيان الى اننا "نُكرر إدانتنا لهذا السلوك الخطير والخطوة المرفوضة، ونكرر مطالبتنا الجهات المختصة باتخاذ التدابير القانونية والسياسية اللازمة".

وفي وقت سابق، اشارت العلاقات الإعلامية في "حزب الله"، الى آنها "لم تكتف ‏BBC‏ بكافة منصاتها ولغاتها بالإنحياز الأعمى إلى جانب القتلة والمجرمين وتبرير الهمجية ‏الصهيونية ضد الشعبين الفلسطيني-اللبناني، وإنما عمدت بكل وقاحة إلى إرسال فريق صحافي دخل ‏إلى إحدى القرى الجنوبية برفقة جيش الاحتلال وانتهك حرمة الأراضي اللبنانية والسيادة اللبنانية ‏والقوانين اللبنانية المرعية الإجراء وذلك كما تظهر التقارير التي نشرتها المؤسسة".