الجيش الإسرائيلي زعم انه رصد 3 عمليات إطلاق صواريخ من لبنان وتم اعتراضها جميعها

زعم الجيش الإسرائيلي، أنه "رصد 3 عمليات إطلاق صواريخ من لبنان وتم اعتراضها جميعها"، لافتاً الى "أننا هاجمنا منصة الإطلاق التي استخدمت في الهجوم الصاروخي الأخير".

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