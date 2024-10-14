بخاش: المساعدات الدولية تتضمن مستلزمات طبية وقطاعنا الصحيّ بخير وأطباءنا يقاومون

أشار نقيب الاطباء في بيروت يوسف بخاش، في حديث تلفزيوني الى انه "إذا دامت هذه الحرب فنحن بحاجة إلى خطوات إستباقية للوقوف إلى جانب القطاع الصحيّ لاستكمال عمله"، معتبرا ان "المساعدات الدولية تتضمن مستلزمات طبية وقطاعنا الصحيّ بخير وأطباءنا يقاومون لكننا نطّلع إلى الحالة ما بعد أشهر من الآن"، كاشفا ان "الرقم ٨١٨٦٠٠٨٧ هو خط ساخن مخصص لمتابعة جرحى الحرب".

ورأى بخاش انه "في ظل الاكتظاظ السكانيّ هناك مخاطر من ظهور أوبئة فاجتمعنا كنقابات ووضعنا قدراتنا في خدمة وزارة الصحة للتجوال على مراكز الايواء للتشخيص في حالة مبكرة عن أي وباء قد يظهر"، مشيرا الى انه "في بعض مراكز الايواء في بيروت اكتشفنا مصابين بمرض الجرب الأسبوع الفائت فتم توزيع الدواء على هذه المراكز وتمت معالجتها".