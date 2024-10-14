شكرا لقرائتكم خبر عن كريم السادات: كلمة الرئيس اليوم أكدت أن القوات المسلحة الدرع والسيف لحماية الوطن والان مع تفاصيل الخبر

أكد كريم السادات، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية الـ40 بمناسبة الذكرى 51 لنصر أكتوبر، تحمل في طياتها رسائل قوية تعكس روح الوحدة والتلاحم بين الشعب المصري وقواته المسلحة، مشيرًا إلى أن الروح المصرية الأصيلة كانت دائمًا مصدر قوة وعزم في مواجهة التحديات.

وأوضح السادات في تصريحات صحفية له اليوم، أن كلمة الرئيس السيسي جاءت كرسالة طمأنينة للجميع بأن مصر تظل قوية بفضل تماسك الشعب وولاء الجيش، مؤكدة أنه عندما يتحد الشعب مع الجيش، فإننا نصنع المعجزات، كما فعلنا في أكتوبر المجيد، مؤكدًا أن الشعب المصري معروف بقوته وصموده، وهذا ما يظهر بوضوح في كل مناسبة وطنية، مثل نصر أكتوبر، حيث يظل التاريخ شاهداً على الشجاعة والتضحيات التي قدمها أبطالنا في القوات المسلحة.

وشدد السادات على أن القوات المسلحة كدرع وسيف لحماية الوطن، وكلمة الرئيس السيسي تؤكد على أن جيشنا قادر على الحفاظ على أمننا القومي، مشددًا على أهمية التسليح والتطوير المستمر للقوات المسلحة، معتبرًا أن ذلك يعكس التزام الدولة بتأمين مستقبلها.

وأعرب السادات عن تقديره لكلمة الرئيس السيسي لصغار الضباط، حيث جاءت رسالة أبوية تدعوهم إلى الحفاظ على الأمانة الملقاة على عاتقهم، وهي أمانة الوطن، مؤكدًا ضرورة أن نثق في أن الأجيال الجديدة ستستمر في حمل راية الدفاع عن مصر.