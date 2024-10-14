شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: كلمة الرئيس السيسي تعكس قدرة القوات المسلحة على حماية أمن مصر القومى والان مع تفاصيل الخبر

ثمن النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية الـ 40 للقوات المسلحة.

وأكد مهران، في تصريحات صحفية له، أن تأكيد الرئيس على قدرة القوات المسلحة الدائمة في حماية الأمن القومي والدفاع عن أرض الوطن يعكس الدور الوطني العظيم الذي تقوم به القوات المسلحة في الحفاظ على استقرار مصر وسلامة أراضيها.

وأوضح عضو صحة الشيوخ، أن حديث الرئيس السيسي جاء ليطمئن المصريين ويؤكد على الجاهزية العالية لقواتنا المسلحة في مواجهة أي تحديات تهدد أمن واستقرار البلاد.

وشدد النائب علي مهران، على أن مصر ستظل دائماً قوية بفضل أبنائها الأوفياء من رجال القوات المسلحة الذين يضحون بكل غالٍ ونفيس من أجل حماية الوطن.

وأضاف عضو صحة الشيوخ، أن القوات المسلحة المصرية كانت ولا تزال صمام الأمان للبلاد، وأنها ستظل مستعدة للدفاع عن كل شبر من أرض مصر مهما كانت التحديات.

وأكد النائب علي مهران، أن هذه الكلمة من الرئيس السيسي تعكس ثقته الكبيرة في قدرات الجيش المصري وكفاءته العالية في أداء واجبه الوطني بكل إخلاص وتفانٍ.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بما أشار إليه الرئيس السيسي بشأن أهمية العمل على تطوير القدرات الدفاعية وتعزيز الإمكانيات العسكرية لمواكبة أحدث التحديات، موضحاً أن هذا النهج يعزز من مكانة مصر الإقليمية والدولية ويعكس حرص القيادة السياسية على توفير الأمان والاستقرار لأبناء الشعب المصري.

وطالب النائب علي مهران، جميع أبناء الشعب المصري إلى الالتفاف حول القوات المسلحة ودعم جهودها في حماية الوطن ومواجهة كافة التحديات، مشيراً إلى أن الوحدة والتماسك بين الشعب والجيش هما السبيل لضمان الأمن والاستقرار والتنمية في مصر.

واختتم عضو صحة الشيوخ تصريحاته، بالإشادة بالدور الريادي الذي تقوم به القوات المسلحة في حماية مقدرات الوطن، مؤكداً أن مصر ستظل آمنة ومستقرة بفضل هذا الجيش الباسل الذي يضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، ويحافظ على عزة وكرامة كل مواطن مصري.