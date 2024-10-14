شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المصريين الأحرار: الندوة التثقيفية للقوات المسلحة تعكس مكانة "مصر العزة" والان مع تفاصيل الخبر

أشاد حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، عضو مجلس الشيوخ، بالندوة التثقيفية الـ 40 التي نظمتها القوات المسلحة في ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، والتي تعكس العزة والفخر لكل المصريين.

وقال النائب عصام خليل، في بيان صادر عن الحزب: "يعكس هذا اللقاء الرائع قوة وثبات الدولة المصرية، تحت قيادة أمينة، تواصل السير على درب القوة الشاملة العسكرية والاقتصادية والتنموية؛ كما أن تكريم الرئيس اليوم يعكس الوفاء للعطاء اللامحدود للقادة والمحاربين السابقين، ويؤكد أهمية بناء أجيال جديدة تحمل لواء العزة."

وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار: "أن حديث الرئيس كان واضحاً حول أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، وهو ما يتطلب منا تعزيز قدراتنا ومؤسساتنا، والتأكيد الراسخ في عقول ووجدان الواقع المصري إن القوات المسلحة كانت وستظل حصن الوطن ودرعه الحامي."

وأكد خليل أن انتصار أكتوبر يمثل علامة فارقة في تاريخ الوطن، حيث حول الشعب المصري الهزيمة إلى نصر، مبرزاً ضرورة التكاتف والتخطيط في مواجهة التحديات الراهنة، وعادة ما تحمل الندوة التثقيفية بين ثناياها رسائل قوية ووقائع سابقة يسطرها التاريخ.

وأشار إلى أن التاريخ يسجل بمداد من نور انتصارات الشعب المصري، الذي كان له دور بارز في دعم الجيش، وأن النصر هو ثمرة وحدة الشعب وإرادته، وعظمة المصريين هو الثبات والصمود امام التحديات اولويات المواجهة الوعي والمعرفة وتجذر الانتماء.

وفي ختام البيان، تقدم الحزب بأسمى آيات التقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ولكل قادة القوات المسلحة وأرواح شهداء القوات المسلحة وأسرهم، مبرزاً أهمية التلاحم بين الشعب المصري ومؤسسات الدولة لضمان مصير أفضل لمصر، ولتظل دائماً في مصاف الأمم.