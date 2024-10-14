سعر الذهب اليوم في مصر يتراجع بحلول التعاملات المسائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أمنية عاصم:

تراجع سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بالتعاملات المسائية، وانخفض الجرام بنحو 5 جنيهات، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب

تراجع سعر الذهب عيار 14 إلى 2396 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 3081 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3595 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 4108 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 28740 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه

سعر الذهب عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.09% إلى نحو 2654 دولار اللأونصة،(وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار 24)، بحلول التعاملات المسائية، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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