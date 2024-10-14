سعر الدولار يرتفع في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم الاثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه، بين قرشين و7 قروش، بحلول التعاملات المسائية اليوم الاثنين في 10 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الدولار في 10 بنوك مع نهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصرى: 48.54 جنيه للشراء، و 48.64 جنيه للبيع، بارتفاع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.52 جنيه للشراء، و 48.62 جنيه للبيع، بارتفاع قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.55 جنيه للشراء، و 48.56 جنيه للبيع، بارتفاع 5 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.55 جنيه للشراء، و 48.65 جنيه للبيع، بارتفاع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 48.54 جنيه للشراء، و 48.64 جنيه للبيع، بارتفاع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 48.58 جنيه للشراء، و 48.68 جنيه للبيع، بارتفاع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.57 جنيه للشراء، و 48.67 جنيه للبيع، بارتفاع 6 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.55 جنيه للشراء، و 48.65 جنيه للبيع، بارتفاع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.54 جنيه للشراء، و 48.64 جنيه للبيع، بارتفاع 4 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.58 جنيه للشراء، بارتفاع قرشين، و48.68 جنيه للبيع، بارتفاع 3 قروش.