"رحت اعاتبه لقيت العربية في النيل" .. ماذا قال سائق"معدية أبو غالب" في التحقيقات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

حصل "الخليج 365" على نص تحقيقات الدعوى التي حملت رقم 14222 لسنة 2024 جنح إمبابة والمعروفة إعلاميًا "حادث معدية أبو غالب" والمتهمين فيها "محمد خ." سائق الميكروباص، و"مصطفى م" المسئول عن المعدية، و"معاذ أ." عامل المعدية، و"ربيع س" مسئول عن المعدية، و"محمد ع." رئيس الوحدة المحلية بمنشأة القناطر بالجيزة، بالتسبب في وفاة نحو 16 فتاة إثر سقوط ميكروباص في معدية أبو غالب".

وجاء نص أقوال المتهم الأول "محمد .خ" ـ سائق الميكروباص المنكوب في القضية كالتالي:

س: ما تفصيلات ما حدث؟

ج: اللي حصل إني كنت رايح بعدد ستة وعشرون بنت من العمالة رايحين يشتغلوا في محطة المدينة وتصدير فاكهة بمطلع الثروة الخضراء وأنا معدي بالعربية من على معدية محطة أبوغالب والبنات راكبين العربية في شباب جم عاكسوهم من شباك العربية وهما معديين بالموتوسيكل ولما نزلت من العربية علشان أعاتبهم العربية كانت آخر حاجة في الصف على المعدية فمسكوا فيا والمعدية اتهزت ووقعت في البحر وخرجنا الموجودين معايا والباقيين والعربية لسه في المياه وده اللي حصل.

س: متى وأين حدث ذلك؟

ج: الكلام ده حصل النهاردة الصبح حوالي الساعة الثامنة صباحًا على معدية محطة أبو غالب

س: أمام من حدث ذلك؟

ج: قدام كل اللي كانوا راكبين المعدية.

س: وملك من السيارة قيادتك؟

ج: هي ملك أخويا أحمد

س وهل معك تراخيص السيارة؟

ج: التراخيص موجودة في العربية.

س: ما هي أوصاف السيارة قيادتك؟

ج: هي عربية ميكروباص بيضاء اللون ماركة كينج لونج مستورد تحمل ارقام ( م و ه - 7513 ) مرور منوف.

س وأين السيارة التي كنت تستقلها آن ذاك؟

ج: العربية مالت في المياه.

س: أنت متهم بالإهمال في القيادة مما تسببت في سقوط السيارة وما بداخلها من أشخاص بمياه النيل؟

ج: أنا كنت واقف على المعدية بالعربية فسقطت فجأة في المياه.

وقررت محكمة جنح إمبابة بمحكمة شمال الجيزة، اليوم الإثنين، تأجيل أولى جلسات محاكمة 5 متهمين في واقعة غرق 16 فتاة، وسيدة إثر انقلاب ميكروباص كان يقل "عمال"، من أعلى معدية "أبو غالب" بمنشأة القناطر، إلى جلسة 21 أكتوبر وجاء قرار التأجيل، للاطلاع والإعلان بالدعوى المدنية وسداد الرسوم، ومرافعة الدفاع والنطق بالحكم في الدعوى.