الخارجية الفرنسية: باريس ترفض مطالب نتانياهو بسحب قوات اليونيفيل من مواقعها في لبنان

اكدت وزارة الخارجية الفرنسية بان باريس ترفض مطالب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بسحب قوات اليونيفيل من مواقعها في جنوب لبنان. ولفتت الخارجية الفرنسية الى ان يجب السماح لقوات "اليونيفيل" في لبنان بمواصلة مهامها.

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