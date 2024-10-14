الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات تتعلق بنقل صواريخ باليستية إيرانية إلى روسيا

وافق الاتحاد الأوروبي اليوم على فرض عقوبات على سبعة أفراد وسبعة كيانات على صلة بنقل صواريخ باليستية إيرانية إلى روسيا. ومن بين من استهدفتهم العقوبات ثلاث شركات طيران إيرانية ونائب وزير الدفاع.

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