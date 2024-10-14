الخليل اكد القدرة على توفير النفقات المطلوبة لتسيير شؤون الدولة: رواتب القطاع العام ستصرف في مواعيدها

تابع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل عمل الإدارات المعنية بتوفير واردات الدولة سواء من تحصيل جمركي أو من المكلفين بالرسوم والضرائب وسواها، واعتبر أن الوزراة الى اليوم ما زالت قادرة على القيام بتوفير النفقات المطلوبة لتسيير شؤون الدولة رغم أن ظروف الحرب القائمة نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية تنعكس سلباً وتكبّد المالية العامة خسائر مع كل يوم إضافي، وأمل الخليل من الدول والمنظمات الدولية التي تبدي حرضاً على لبنان أن تترجم مواقفها خطوات عملية سواء على مستوى السعي لوقف العدوان ولتقديم الدعم وإخراج لبنان من محنته.

في مجال آخر أعلنت وزارة المالية أن صرف الرواتب وكامل المخصصات للقطاع العام ستصرف في مواعيدها المحددة، مشيرة الى أنه واعتباراً من يوم الجمعة المقبل سيكون ملف المساعدات المدرسية لمتقاعدي قوى الأمن الداخلي قد صُرف بالكامل بعد إحالته الى مصرف لبنان.