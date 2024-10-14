رئيس وزراء الأردن التقى ميقاتي: نقف إلى جانب لبنان ونرفض العدوان عليه ونؤكد ضرورة الالتزام بالـ1701

التقى رئيس الوزراء الأردني جعفر حسَّان، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في مقرّ رئاسة الوزراء في الأردن، بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجيّة وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، والقائم بأعمال سفارة لبنان في عمَّان يوسف رجي. وتمّ خلال اللّقاء البحث في تداعيات العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، وتطوّرات الأوضاع والتّصعيد الخطير في المنطقة.

وأكّد حسّان خلال اللّقاء، أنّ "الأردن، وبتوجيهات من الملك عبدالله الثّاني، يقف إلى جانب لبنان الشّقيق ويدعم أمنه وسيادته واستقراره، ويرفض بشدّة العدوان الإسرائيلي الغاشم عليه، ويؤكّد ضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن الرقم 1701".

بدوره، ثمّن ميقاتي "مواقف الأردن ملكًا وحكومةً وشعبًا تجاه لبنان، في ظلِّ ما يشهده من عدوان اسرائيلي. وكانت اقيمت للرئيس ميقاتي فور وصوله الى مقر رئاسة الحكومة مراسم الاستقبال الرسمية.