شكرا لقرائتكم خبر عن الحوار الوطنى يطلق استمارة لتقييم سير وتنظيم جلساته والان مع تفاصيل الخبر

أطلق الحوار الوطنى استمارة التقييم، لتلقى التقييم والملاحظات على سير وتنظيم الجلسات.

وقالت الصفحة الرسمية للحوار الوطنى إنه في إطار الحرص الشديد والبالغ على التطوير المستمر والبنّاء لجلسات الحوار الوطني، يسعدها استقبال تقييمكم وملاحظاتكم على سير وتنظيم الجلسات، إذا سبق الحضور أو المشاركة في إحدى جلسات الحوار الوطني السابقة من خلال استمارة التقييم.

وأضافت الصفحة الرسمية للحوار الوطنى أنه في مناقشات ثرية ومفتوحة وبنّاءة، يجتمع فيها أصحاب الرؤى وذوي التخصص والخبرات المتنوعة، عقد الحوار الوطني منذ انطلاقه (105) جلسة، تنوعت بين جلسات عامة ومتخصصة، ناقش خلالها العديد من القضايا السياسية والاقتصادية والمجتمعية، والتي نتجت عنها مجموعة من التوصيات تم رفعها إلى رئيس الجمهورية وهي حاليًا قيد التنفيذ بعد أن أحالها فخامته للحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها.

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=PVuIeM9KFEmTlNlbybycaHm9LRhZwzpHjXBiEF42XDBUQUNZWFFCUzBYS1UxQlNXTk9DQ0dEQzg0Ri4u&fbclid=IwY2xjawF55J1leHRuA2FlbQIxMAABHcz3pk_UEwrPWOy2-HJxaVhLb5jwD_W_vb7u8xiaBKbEtHNtRunKPH7hKQ_aem__sUX9NFixoSMqQCz4AL1aQ&route=shorturl