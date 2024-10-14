شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الروسي :العلاقات المصرية الروسية أصبحت أكثر قوة في عهد الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

نظمت لجنة الشئون الخارجية والعربية بنقابة الصحفيين، اليوم الإثنين، حوارا مفتوحا مع السفير الروسى بالقاهرة " جيورجى بوريسينكو".

وقال حسين الزناتى، مقرر لجنة الشئون الخارجية والعربية بنقابة الصحفيين، إن السفير الروسى سيتناول في اللقاء موقف بلاده مما يجري في المنطقة خاصة ضد الأبرياء في غزة ولبنان وليبيا والسودان والدور الروسي الذي يمكن أن تقوم به في ظل هذا الصراع الدائر بها وحربها مع أوكرانيا ومستقبل مايمكن أن نسميه بالنظام العالمي القادم، مؤكدا أن العلاقات المصرية الروسية علاقات قديمه منذ القرن الـ16 .

وقال السفير الروسي جيورجى بوريسينكو إنه سعيد بوجوده في هذا الصرح العريق وهو نقابه الصحفيين، مضيفا أنه متواجد في مصر منذ 4سنوات، وأنه سيحاول في هذا اللقاء أن يعرض وجهه النظر الروسية حول الأوضاع الحالية.

وأشار الى أن هناك تعاون كبير بين مصر وروسيا منذ قرابة 500عام منذ القرن الـ16، مضيفا :" الأطفال في روسيا يدرسون الآن تاريخ قدماء المصريين ،و العائلات الروسيه تحب جدا قضاء الأجازه في مصر، موضحا أن العلاقات بين مصر وروسيا أصبحت قوية في فترة الرئيس عبد الفتاح السيسي.