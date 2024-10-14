الكرملين: روسيا تفعل كل ما هو ضروري لضمان أمنها ولديها الإمكانات اللازمة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين، دميتري بيسكوف اليوم الاثنين، أن روسيا تفعل كل ما هو ضروري لضمان أمنها ولديها الإمكانات اللازمة لذلك.

وقال بيسكوف في تصريح أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنك" - ردا على سؤال حول كيفية نظر الكرملين إلى تصريح رئيس جهاز المخابرات الفيدرالية الألماني برونو كال، حول قدرة روسيا على مهاجمة دول حلف شمال الأطلسي الناتو بحلول نهاية العقد: "روسيا تضمن أمنها الخاص، وروسيا تفعل كل ما هو ضروري لذلك ولديها كل الإمكانات اللازمة لذلك".

وأضاف:" القول هنا إن القوات المسلحة الروسية هي التي تشكل خطرا على أي شخص هو أمر خاطئ تماما وغير منطقي، والأهم من ذلك أنه يتناقض مع مسار التاريخ بأكمله، والذي أدى إلى المواجهة التي نعيشها جميعاً الآن معا".

وتابع بيسكوف: "لم يسبق أن تحركت روسيا ببنيتها التحتية العسكرية نحو الناتو، وكانت العملية دائما في الاتجاه المعاكس، كلنا نعرف جميع موجات توسع الناتو وجميع الخطوات التي اقتربت فيها البنية التحتية العسكرية للناتو من حدود روسيا، هنا يوجد فهم واضح لمن يشكل خطرا على من".

وأجاب، ردا على سؤال حول الانقلاب في المحادثات مع الولايات المتحدة وتقويض العلاقات بسبب مخاطر استخدام الأسلحة النووية: "روسيا تعتبر مثل هذه الاتصالات ضرورية، ولا يمكن تأجيلها، ولكن يجب أن ننظر في جميع القضايا الأمنية بطريقة شاملة، مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الحالي".

وأشار إلى أن روسيا تراقب باهتمام تطور برنامج الفضاء الأمريكي.

وقال بيسكوف للصحفيين عندما سئل عما إذا كانوا يراقبون إطلاق المركبة الفضائية الأمريكية /ستار شيب/: "يبقى الفضاء هو المجال الوحيد الذي لا يزال التعاون فيه بين وكالتي الفضاء - روسيا والولايات المتحدة، قائماً بشكل لا يمكن تصوره نحن نتابع الأخبار، وكيف يتطور برنامج الفضاء الأمريكي".