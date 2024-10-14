متقاعدو قوى الأمن الداخلي: للاعتصام أمام وزارة المال الأربعاء لصرف المساعدات المدرسية

أشار متقاعدو ​قوى الأمن الداخلي​ إلى أنّ "بعد التّواصل مع المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي فيما خصّ المساعدات المدرسيّة لمتقاعدي قوى الأمن الدّاخلي، تبيّن بالدّليل والبرهان أنّ المشكلة ليست بمصرف لبنان والمصارف، وأنّه لغاية اليوم يرفض وزير المال وإدارته تحويل المساعدات المدرسيّة إلى مصرف لبنان، رغم المراجعات المتكرّرة للمسؤولين، إلّا أنّهم يراوغون دون أيّ سبب، رغم أنّ أغلب المتقاعدين تهجّروا من منازلهم وهُمّ بأمسّ الحاجة إلى أموال تساند وجعهم؛ علمًا أنّ الأموال موجودة وكأنّ الأمر حصار أو أمر خارجي لوقف الدّفع".

وأعلنوا في بيان، أنّ "عليه سيتمّ الاعتصام أمام وزارة المال- مبنى الـ"tva"، وذلك يوم الأربعاء بتاريخ 16 الحالي، اعتبارًا من السّاعة السّابعة صباحًا، وعدم المغادرة لحين صرف المبالغ المستحقّة لأصحابها، علمًا أنّ المعنيّين في المديريّة العامّة يتواصلون مع وزارة المال لحلّ الأمر، والجواب الوحيد "عنّا ضغط" ويقفلون الخط".

ولفت المتقاعدون إلى أنّ "البيان الأوّل لجهة الاعتصام أمام مصرف لبنان يُعتبر بمثابة الملغى، بعد تأكيدهم بأنّ المشكلة لدى وزارة المال، وبإمكان جميع المتقاعدين العسكريّين ضباطًا ورتباء وأفرادًا المساعدة والدّعم بالاعتصام".