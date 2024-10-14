دريان التقى سفير قطر: نشكر الدول الخليجية والعربية على تقديم المساعدات لبلسمة جراح النازحين

التقى مفتي الجمهوريّة اللّبنانيّة الشّيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، سفير قطر في لبنان سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، يرافقه السّكرتير الأوّل ناصر القحطاني، وتمّ التّداول في الشّؤون اللّبنانيّة، وبخاصّة العدوان الإسرائيلي على لبنان. وأطلع السّفير، المفتي على ما تقدّمه قطر لمساعدة النّازحين اللّبنانيّين.

وتوجّه دريان بالشّكر إلى قطر وسائر الدّول الخليجيّة والعربيّة، على "تقديم المساعدات العينيّة والصّحيّة لبلسمة جراح النّازحين"، مشيرًا إلى أنّه "ليس غريبًا على قطر، المعروفة بكرمها وجودها، وسعيها اللامتناهي في تقديم المساعدة والعون، فهي لا تفرّق في دعمها بين أحد من اللّبنانيّين، ولم تتأخّر يومًا في الوقوف إلى جانب لبنان واللّبنانيّين والقضايا العربيّة المحقّة؛ كما وقفت وتقف دائمًا إلى جانب لبنان من أجل استقراره وأمنه".

وأكّد أنّ اللّبنانيّين "يحملون في قلوبهم كلّ محبّة واحترام وتقدير لدولة قطر أميرًا وحكومةً وشعبًا"، مثنيًا على "التّعاون والجهود الطّيّبة الّتي يقوم بها السّفير القطري مع دار الفتوى لتعزيز العلاقات المميّزة مع قطر، لدعمها لبنان ومساندته ومساعدته".