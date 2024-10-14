أصدر محافظ الشّمال ​رمزي نهرا​، تعميمًا إلى القائمقامين وبلديّات قضاء طرابلس وسائر الأقضية الشّماليّة، لاعتماد الاستمارة المعتمَدة لتسجيل النّازحين اللّبنانيّين الّذين هم بحاجة للمساعدات، والقاطنين خارج مراكز الإيواء المعتمدة رسميًّا.

كانت هذه تفاصيل خبر نهرا طلب من القائمقامين وبلديات قضاء طرابلس اعتماد استمارة لتسجيل النازحين اللبنانيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.