وزارة الاشغال نفت ما يشاع عن هيمنة وزير على املاك عامة: نهيب بالجميع الارتقاء الى مستوى المسؤولية وعدم الانجرار الى المهاترات

اشار المكتب الاعلامي لوزارة الاشغال العامة في بيان، الى انه"ورد في احد المواقع الاخبارية خبر بعنوان "مخيمات في اراضي الوقف" وتضمن الخبر الافادة عن وزير يهيمن على الاملاك العامة، ولفتت الى انه "توقفت مصادر سياسية معنية عند اعلان وزير الأشغال علي حمية، إقامة بيوت جاهزة للنازحين من الجنوب في أملاك عامة أو في عقارات وأراض تابعة وبنسبة ١٧ في المئة منها، للوقف الماروني أي للكنيسة المارونية. وقالت الأوساط إنه يبدو وبهذا الإعلان الصادر عن وزير حزب الله في حكومة تصريف الأعمال، وكأن التاريخ يعيد نفسه ومن خلال تكرار تجربة لاسا واحتلال عقارات تعود ملكيتها لبكركي، إنما بأعداد مضاعفة وبطريقة عشوائية في كل المناطق اللبنانية، وهو ما ينبئ بإشكالات ومواجهات ذات طابع طائفي بالدرجة الأولى مع ما يتضمنه هذا القرار غير المدروس من تداعيات على النسيج الوطني اللبناني".

واضاف بيان وزارة الاشغال:" ان وزير الأشغال العامة والنقل اذ يؤكد بداية أن هذا الخبر عار من الصحة جملة وتفصيلا شكلاً ومضموناً، يعلن أن ما يقوم به بتوجيهات رئيس الحكومة بموجب القوانين والانظمة المرعية الإجراء".

وذكرت "إن الوزارة إذ تهيب بالجميع الارتقاء الى مستوى المسؤولية وعدم الانجرار الى المهاترات وبث الكلام غير المجدي، تؤكد أن كل ما ورد على لسان بعض الاوساط عار من الصحة جملة وتفصيلاً وغير مسؤول ولا ينطبق على الواقع بأي شكل من الأشكال وإن كانا يبحثان عن دورٍ ما لتفعيل الصفة والموقع الذي يشغلانه فالأجدى بهما متابعة أوضاع الناس والشهداء والجرحى وترك التلاعب والاستهتار بمأساة الناس".