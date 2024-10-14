وصول طائرة مساعدات جديدة الى مطار بيروت من قطر

وصلت الى القاعدة الجوية العسكرية في المطار طائرة عسكرية تنقل مساعدات ومستلزمات طبية واغاثية مقدمة من دولة قطر ضمن سلسلة المساعدات التي تنقلها دولة قطر في إطار الجسر الجوي القطري والتي كانت قد افتتحتها وزيرة الدولة للتعاون الدولي في وزارة الخارجية القطرية الأسبوع الماضي.
واستقبل الطائرة على أرض المطار وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين والاقتصاد امين سلام والمدير العام لوزارة الصحة فادي سنان.
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