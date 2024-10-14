سلطات تركيا ارسلت 300 طن من المساعدات الإنسانية

اكدت السفارة التركية في لبنان في بيان إن "الهجمات الإسرائيلية المتصاعدة ضد لبنان خلال الشهر الأخير لا تهدد بجر المنطقة بأكملها إلى الفوضى فحسب، بل تتسبب أيضًا في أزمة إنسانية متفاقمة تدريجياً في لبنان".

وقالت:"في هذا السياق، أرسلت تركيا في 9 تشرين الاول نحو 300 طن من المساعدات الإنسانية إلى بيروت لدعم الشعب اللبناني الشقيق والصديق الذي يتعرض للعدوان الإسرائيلي. وقد تم إيصال هذه الشحنة إلى مرفأ بيروت عبر سفينتين عسكريتين تركيتين حيث جاءت نتيجةً للجهود المشتركة بين رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) والهلال الأحمر التركي وبعض الجمعيات الإنسانية التركية".

واوضحت، "تتضمن حزمة المساعدات آلاف الطرود من الخيام والبطانيات والفرشات الملفوفة وأدوات الطبخ والمواد الغذائية ومواد التنظيف. وقد تم تسليم الشحنة إلى منسق لجنة تنسيق عمليات مواجهة الكوارث والازمات الوطنية وزير البيئة ناصر ياسين، والامين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير".

وذكدت انها "تُعد هذه الحزمة الثانية من نوعها التي ترسلها تركيا إلى لبنان خلال الشهر الأخير الذي شهد تصاعدًا في العدوان الإسرائيلي"، مشيرة الى ان " تركيا قد استجابت بشكل فوري للنداءات العاجلة التي أطلقتها الحكومة اللبنانية عقب التصعيد الجديد للهجمات الإسرائيلية في 17 أيلول 2024".

وفي 25 ايلول، أرسلت تركيا عبر طائرة عسكرية 30 طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية إلى بيروت، حيث تم تسليمها إلى وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض.

إضافةً إلى ذلك، قامت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا) بتوزيع 4 آلاف سرير وبطانية بالإضافة إلى 10 أطنان من مواد التنظيف والمواد الغذائية إلى المحتاجين".

تابع البيان، "يلعب مستشفى صيدا التركي لمعالجة الإصابات وإعادة التأهيل، الذي قامت تيكا ببنائه وتسليمه إلى السلطات اللبنانية في عام 2010، دورًا مهمًا في معالجة اللبنانيين الذين أصيبوا نتيجة الهجمات الإسرائيلية. وتتواصل الجهود بشكل مكثف تحت إشراف وزارة الصحة العامة لتشغيل المستشفى بكامل طاقتها في الأسابيع المقبلة. وبالإضافة إلى المؤسسات الحكومية التركية، تعمل العديد من الجمعيات الإنسانية التركية الفاعلة في لبنان على تقديم المزيد من المساعدات للمحتاجين وتسهيل وصول المساعدات من تركيا إلى لبنان".