بري يتصل بقائد اليونيفل شاكرا له موقفه العاقل والشجاع بثباتهم في مواقعهم وفقاً للمهام الموكلة اليهم

إجرى رئيس مجلس النواب نبيه بري إتصالاً بقائد قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفل" اللواء آرالدو لاثارو شكره فيه على موقفه العاقل والشجاع بثباتهم في مواقعهم وفقاً للمهام الموكلة اليهم، مؤكداً له ان هذه الوقفة تحفظ الحياة للقرار الأممي رقم 1701.

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