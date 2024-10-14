معاريف: هجوم حيفا حدث كارثي وإسرائيل لا تملك نظام اعتراض مخصصا للتعامل مع الطائرات المسيرة

أشارت صحيفة "معاريف" العبرية إلى أن الهجوم الذي نفذه "حزب الله" على حيفا يعد "حدثاً صعباً وكارثياً ومزعجاً وإشكالياً بالنسبة إلى الجيش الإسرائيلي"، لافتة إلى أن "إسرائيل لا تملك حالياً نظام اعتراض مخصصاً للتعامل مع الطائرات المسيرة، التي يتم إطلاقها على إسرائيل من لبنان وغزة وسوريا والعراق وإيران واليمن".

واعتبرت أن هذه "الحادثة الصعبة في بنيامينا تشكّل معلماً إضافياً في المعركة المستمرة بين إسرائيل وحزب الله"، موضحة أنها "تؤكد التحديات المعقدة التي تضعها المنظمة أمام منظومات الدفاع الجوي".

وفي حين رأت أن "إسرائيل مطالبة بالتعامل مع هذا التحدي الإضافي"، لفتت إلى أنه "على الرغم من أن "الجيش الإسرائيلي أجرى تعديلات على أنظمة الكشف والاعتراض للقبة الحديدية، ويجري تطوير تطورات إضافية في الصناعات الأمنية، وأهمها نظام الاعتراض المعتمد على الليزر، فإن الطائرات المسيرة لا تزال تصل إلى إسرائيل".