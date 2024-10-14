الجيش الاسرائيلي يوجه تهديدا لسكان عدد من القرى في جنوب لبنان

وجه الجيش الاسرائيلي في بيان عاجل تهديدا إلى سكان جنوب_لبنان في القرى التالية: البرغلية, قاسمية, النبي قاسم, مطرية الشومر, الخرايب, مزرعة كوثرية الرز, أنصار, بابلية, دير تقلا, عدلون, أنصارية, مروانية, زفتا, بفروة, حبوش, النبطية, سجد, جباع, عنقون, بنعفول, قناريت, زيتا, عرنايا, مزرعة مطرية جباع, طنبوريت. وادعى بانه من أجل سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورًا والانتقال فورًا إلى شمال نهر الأولي. لضمان سلامتكم، يجب عليكم الإخلاء دون تأخير. وتابع "يحظر عليكم التوجه جنوبًا. أي تحرك نحو الجنوب قد يشكل خطرًا على حياتكم. سنقوم بإبلاغكم في التوقيت المناسب للعودة إلى منازلكم حال توفر الظروف الملائمة لذلك".

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