النشرة: الغارة على بلدة العين استهدفت محلات الواح الطاقة الشمسية وتضررت احدى الشاحنات

افاد مراسل النشرة في بعلبك، بان "الغارة على بلدة العين استهدفت محلات لبيع الواح الطاقة الشمسية متزامنة مع مرور قافلة المساعدات، وتضررت احدى الشاحنات والسائق اصيب بجروح طفيفة".

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