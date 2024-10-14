غارة اسرائيلية اثناء مرور قافلة مساعدات في بلدة العين

اشار محافظ بعلبك - الهرمل بشير الخضر، الى "غارة اسرائيلية اثناء مرور قافلة المساعدات على مسافة قريبة جداً منا في بلدة العين"، موضحا "اننا ‏نقوم بهذه الأثناء بالتأكد بأن جميع الأشخاص والآليات بخير".

في هذا السياق افاد مراسل النشرة في زحلة عن غارات على بلدات حارة الفيكاني ورياق وعلي النهري في قضاء زحلة.

كما افاد مراسل "النشرة"، في بعلبك، عن ان "الطيران الاسرائيلي استأنف غاراته على منطقة البقاع مستهدفا محيط مدينة بعلبك في دورس وايعات كما استهدف بلدة محيط بلدة السفري في سهل الخضر الخضر شرقي بعلبك".