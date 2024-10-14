وزير الطاقة الإسرائيلي: اليونيفيل عديمة الفائدة ولم توفر الحماية للمواطنين الإسرائيليين

اتهم وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" بأنها عديمة الفائدة ولم توفر الحماية للمواطنين الإسرائيليين من هجمات "حزب الله"، ودعاها إلى سحب قواتها وسط تصاعد القتال.

وفي تصريح له، أشار إلى أن إسرائيل "ستبذل قصارى جهدها لضمان سلامة مواطنيها، وإذا لم تتمكن الأمم المتحدة من المساعدة فيتعين عليها على الأقل ألا تتدخل، وتنقل أفرادها من مناطق القتال".