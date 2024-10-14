"واللا": حزب الله أثبت أنه قادر على أن يكون فتاكًا بعدما قيل لنا إنه مهزوم ومكسور

تطرق موقع "واللا" العبري إلى الهجوم الذي نفذه "حزب الله"، أمس، على قاعدة تدريب لوائل جولاني، مشيراً إلى أنه "قيل لنا بأن حزب الله مهزوم ومكسور، لكنه أثبت الليلة الماضية أنه قادر على أن يكون فتاكًا".

وأشار إلى أن "هناك حقيقة غير سارة وهي أنه منذ هجوم أجهزة النداء وسلسلة الأحداث التي تبعتها، فإن الشيء الرئيسي الذي تغير على الأرض هو أن دائرة النار التي شملت المستوطنات الشمالية، توسعت إلى منطقة حيفا الكبرى وحتى جنوبها".

ولفت الموقع إلى أنه "من المعروف بالفعل أن هذه هي قاعدة تدريب لواء جولاني، وهناك بالفعل شائعات بأنهم حاولوا ليس فقط إيذاء الجنود ولكن أيضًا تصفية شخصية عسكرية كبيرة"، معتبراً أن "سياسة التعتيم برمتها في عصر وسائل الاتصال والمنصات الرقمية يجب تحديثها".

واعتبر أنه "لا يمكن إلقاء اللوم على وسائل الإعلام بالطبع في الهجوم، ولكن من المؤكد أنها ساهمت في خلق جو من الراحة التي سبقته"، مشيراً إلى أنه "في الأسابيع القليلة الماضية كنا نسمع أن حزب الله قد تعرض للضرب والقضاء والإبادة".