خبير روسي: أوروبا تحاول إشعال حرب عالمية ثالثة وعلينا وقفها أو معاقبتها

اشار المدير العلمي لكلية الاقتصاد الدولي والسياسة الدولية بالمدرسة العليا للاقتصاد سيرغي كاراغانوف الى إنه ينبغي على روسيا وقف أو معاقبة الأوروبيين الذين يحاولون إشعال حرب عالمية ثالثة.

واوضح كاراغانوف، في حديث نشرته وكالة "نوفوستي"، بأن الأميركيين والأوروبيين الذين فقدوا رشدهم، يريدون الآن الحرب، ولا يجب السماح لهم بذلك. وقال: "قد يستوعب الأميركيون، إلا أن الأوروبيين الذين أطلقوا العنان لحربين وحشيتين في القرن الماضي، مذنبون أمام الله والبشرية جمعاء، ويقودون الآن نحو حرب عالمية ثالثة. يجب علينا أن نوقفهم أو نعاقبهم، حتى لا تخرج من هذه البؤرة، التي خرجت منها لقرون من الزمان كل مآسي الاستعمار والحروب، المزيد من التهديدات على الإطلاق".