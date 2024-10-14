اشارت العلاقات الإعلامية في "حزب الله"، الى آنها "لم تكتف BBC بكافة منصاتها ولغاتها بالإنحياز الأعمى إلى جانب القتلة والمجرمين وتبرير الهمجية الصهيونية ضد الشعبين الفلسطيني-اللبناني، وإنما عمدت بكل وقاحة إلى إرسال فريق صحافي دخل إلى إحدى القرى الجنوبية برفقة جيش الاحتلال وانتهك حرمة الأراضي اللبنانية والسيادة اللبنانية والقوانين اللبنانية المرعية الإجراء وذلك كما تظهر التقارير التي نشرتها المؤسسة".
ودانت في بيان، "هذه الخطوة غير المبررة والمرفوضة على الإطلاق وتطالب وزارة الإعلام والمجلس الوطني للإعلام والأجهزة القضائية والأمنية المعنية باتخاذ التدابير القانونية اللازمة ضدBBC وفرق عملها في لبنان، والإحتجاج لدى شركة BBC والجهات القانونية الممثلة لها، كما تطالب نقابات الصحفيين والمحررين ووسائل الإعلام الحرة في العالم بإدانة هذه الخطوة".
كانت هذه تفاصيل خبر العلاقات الإعلامية في "حزب الله" دانت ارسال قناة BBC فريقا صحافيا إلى إحدى القرى الجنوبية برفقة الجيش الاسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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