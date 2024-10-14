وصول طائرة مساعدات سعودية جديدة إلى مطار بيروت

وصلت إلى مبنى الشّحن في مطار بيروت الدولي، الطّائرة الإغاثيّة الثّانية ضمن الجسر الجوّي السّعودي الّذي يسيّره "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية"، لمساعدة الشعب اللبناني، وتحمل على متنها مواد غذائيّة وإيوائيّة وطبيّة.
وكان في استقبالها وزيرا البيئة والاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين وأمين سلام، بالإضافة إلى الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللّواء محمد خير، ومدير إدارة الإغاثة العاجلة في السعودية فهد عائض سلطان العصيمي، على رأس وفد من مركز الملك سلمان للإغاثة.
وأوضحت "وكالة الأنباء السّعوديّة- واس"، أنّ "هذه المساعدات الإنسانيّة المقدّمة من السعودية للشعب اللبناني، تأتي للتّخفيف من معاناة المتضرّرين، وهي امتداد لدعم السّعوديّة للبنان في شتَّى القطاعات الإنسانيّة والإغاثيّة".
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