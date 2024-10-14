شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ يعيد قانون البناء الموحد إلى اللجنة المشتركة لمزيد من الدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، على إعادة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 إلى اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بالمجلس لإعادة دراسة مشروع القانون فى ضوء ما تقدمه الحكومة من تعديلات على مشروع القانون، ودراسة ما طرحه النواب من مقترحات خلال المناقشات التى دارت بجلستى اليوم والأمس، وذلك بهدف تفعيل ما امكن منها فى مشروع القانون.

وقال أبو شقة خلال الجلسة اليوم، فى ضوء ما أسفرت عنه مناقشات بشأن قانون البناء الموحد خلال جلستى الأمس واليوم، من وجود ملاحظات جوهرية لدى النواب، وفى سياق ما أشار إليه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من وجود لجنة تضم فى عضويتها العديد من الممثلين ذات الصلة شكلت لدراسة مشروع القانون، وإنها تنتوى إدخال تعديلات على هذا المشروع نتيجة عدد من المتغيرات التى طرات فى هذا الشأن وهو ما أكده المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، ومطالبه باسم الحكومة بإرجاء المناقشة لموعد آخر فيما يضمن إمعان النظر ودراسة متعمقة لمواد مشروع القانون لما له أهمية، ومن الأوفق أن تكون هذه الدراسة بداية من اللجنة المشتركة المعنية بدراسة مشروع القانون.