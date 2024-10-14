شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو نبيل نائب التنسيقية يعلن موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب عمرو نبيل عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته من حيث المبدأ علي تعديلات قانون البناء.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، لمناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.

ووجه النائب عمرو نبيل، الشكر إلى النائب خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان واللجنة المشتركة على الجهد الكبير المبذول فى دراسة مشروع القانون لتعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، موضحا أن عرض مشروع القانون يأتي في توقيت مهم جدا بعد فترة توقف وإعادة الانضباط لمنظومة البناء والذى يستهدف حوكمة عمليات تخطيط وتنظيم البناء والتنمية العمرانية لدفع عجلة الاقتصاد ومنع البناء العشوائي والتغلب على معوقات و إشكاليات تطبيق القانون القائم وتيسير الإجراءات على المواطنين.

وأكد علي على احتياج مشروع القانون لمزيد من الدراسة وإجراء بعض التعديلات لمواكبة ومراعاة المستجدات التى حدثت بعد انتهاء اللجنة المشتركة من أعمالها منذ حوالى سنتين فعلى سبيل المثال ارتفاع معدلات التضخم وإصدار قانون التصالح فى مخالفات البناء وإلغاء الاشتراطات البنائية، وأيضا ضرورة معالجة موقف الكتل العمرانية القائمة والمستقرة خارج الأحوزة العمرانية بالإضافة إلى التدريب الجيد للعاملين المعنيين بتطبيق القانون لضمان التطبيق السليم والصحيح.