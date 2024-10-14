فنان من مؤيديه.. المتهم بمحاولة اغتيال ترامب ينفي التهم المنسوبة له

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)

أفادت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية بأن المتهم بمحاولة الهجوم على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ويم ميلر، كان في السابق من مؤيدي ترامب، وشارك في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري.

واستنادًا إلى محتوى منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر دلائل على دعمه لترامب وحضوره فعاليات الحزب الجمهوري.

ورغم اعتقال ميلر من قبل الشرطة، لم يتم العثور على أي أدلة تشير إلى تهديدات مباشرة وجهها لترامب، كما أكدت التحقيقات عدم وجود مواد بحوزته تُظهر نيته القيام بأي أعمال تهدد حياة الرئيس السابق.

وفي تصريح أدلى به ميلر للصحفيين في كاليفورنيا، أبدى دهشته من التهم الموجهة إليه قائلاً: "أنا فنان، ومن المستحيل أن أكون الشخص الذي يلجأ للعنف أو يسبب الأذى".

وكان عمدة مقاطعة ريفرسايد، تشاد بيانكو، قد صرح أن السلطات تمكنت من إحباط محاولة اغتيال ثالثة استهدفت ترامب في ولاية كاليفورنيا، وقد تم توقيف ميلر البالغ من العمر 49 عاماً عند نقطة تفتيش خارج تجمع انتخابي للرئيس السابق، حيث عُثر في سيارته على بندقية، ومسدس محشو، وذخيرة.

وأشار بيانكو إلى أن ميلر مرتبط بجماعة يمينية مناهضة للحكومة، وكان بحوزته تذاكر مزورة بهدف دخول الموقع الذي كان يتحدث فيه ترامب.

وتعرض ترامب لمحاولتين سابقتين لاغتياله خلال الأشهر الماضية، ما يزيد من التوترات الأمنية حوله خلال ظهوره العلني.