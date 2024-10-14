صرف رواتب العاملين بالدولة لشهر أكتوبر خلال الـ10 أيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

تبدأ وزارة المالية صرف رواتب العاملين بالدولة لشهر أكتوبر الجاري خلال الـ 10 أيام المقبلة، وذلك وفق كل هيئة ومؤسسة تابع لها الموظف.

وسيبدأ قطاع الحسابات والمديريات المالية، بصرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر أكتوبر بدءًا من 24 أكتوبر، والمتأخرات أيام 7، 8، 9، و10 من الشهر نفسه، وفق بيان صادر لوزارة المالية.

وتبدأ كل الجهات التابعة للدولة في إيداع رواتب الموظفين بحسابها بالبنوك المتعاقدة معها كل جهة حكومية ليتم إيداعها في ماكينات الصراف الآلي ATM لبدء صرفها للموظفين عبر بطاقات المرتبات.

وطالبت المالية العاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.