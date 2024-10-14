العائل الوحيد لأسرته .. تشييع جثمان "حامد" ثان ضحايا قطار المنيا -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شيع أهالي كفر طحا التابعة لمركز شبين القناطر بالقليوبية، جثمان الشاب حامد مصطفى كامل، 23 عاما، ضحية حادث قطار المنيا، لدى سقوط عرباته بمياه ترعة الإبراهيمية.

وانتشلت فرق الإنقاذ جثمان حامد، الذي كان يعمل فنيًا في قطار النوم، من إحدى العربتين اللتين سقطتا في ترعة الإبراهيمية بالقرب من قرية ماقوسة بمحافظة المنيا.

وكانت والدته وصلت إلى موقع الحادث بحثًا عنه بعد انقطاع الاتصال به عقب مكالمة هاتفية أجراها معها فجراً، وأكدت العائلة وفاته بعد العثور على جثمانه داخل مقدمة القطار التي تم انتشالها من المياه.

من جانبه قال أحد أهالي قرية كفر طحا التابعة لمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، إن المتوفى كان يعمل في عربة الباور بالقطار القادم من أسوان تجاه القاهرة.

وأضاف، حامد كان العائل الوحيد لأسرته ويتحمل نفقات والديه، مشيرًا إلى أن وفاته كانت صدمة كبيرة لهم.

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