إنذارات لـ74 حالة بمنشأة القناطر.. إزالة 40 حالة تعد على الأراضي الزراعية- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أهمية التصدي الفوري للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مشددًا على ضرورة التعامل بحزم مع أي مخالفة يتم رصدها في مراحلها الأولى، لافتًا إلى أن الأجهزة التنفيذية تتابع منظومة المتغيرات المكانية لرصد المخالفات والتعامل معها قانونيًا، وفقًا للإجراءات المعمول بها في هذا الصدد.

وتابع "النجار"، بحسب بيان محافظ الجيزة، الإثنين، حملات الإزالة التي نفذتها الوحدات المحلية بمراكز كرداسة، أبو النمرس، الصف، أطفيح، البدرشين، ومنشأة القناطر، حيث أسفرت عن إزالة 40 حالة تعدٍ خلال أسبوع واحد، وشملت الحملة إزالة حالات تعدي متنوعة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في عدة مناطق.

أوضح محافظ الجيزة، أن مركز ومدينة منشأة القناطر شهد تنفيذ إزالة 15 حالة بناء مخالف، منها حالتي تعدٍ على أراضٍ زراعية في منطقة المنصورية بمساحة 250 مترًا، وحالتين بقرية القطا على مساحات 500 و350 مترًا، بالإضافة إلى إزالة تعديات في قرية بهرمس على مساحة 70 مترًا، وحالات أخرى بمساحة 250 مترًا في قرى بني سلامة وبهربس، مع إزالة مبانٍ بالطوب والأسمنت.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم توجيه إنذارات لـ40 حالة في قرية أبو غالب و34 حالة بقرية بني سلامة لتقنين أوضاعهم قبل اتخاذ إجراءات الإزالة خلال الحملات القادمة،مؤكدًا على ضرورة الإسراع في تقنين الأوضاع، مع متابعة حالة المخالفات المستمرة.

وتابع محافظ الجيزة: في مركز ومدينة كرداسة، تم تنفيذ إزالة 8 حالات بناء مخالف، تضمنت إزالة حوائط بالبلوك الأبيض على مساحة 80 مترًا، وأسوار مخالفة على أراضٍ زراعية بمساحة 900 مترًا. وشملت الحملة أيضًا إزالة تعديات أخرى بمساحات مختلفة في مناطق متعددة من كرداسة.

كما تابع: في مركز ومدينة الصف، أسفرت الحملة عن إزالة 5 حالات تعدٍ على أملاك الدولة، شملت إزالة أسوار بالبلوك الأبيض على مساحة 120 مترًا في قرية الكداية، بالإضافة إلى إزالة مخالفات أخرى في قرية عرب العيايدة والجزيرة الشقراء.

وبحسب بيان محافظة الجيزة، فإنه في مركز ومدينة أبو النمرس، تم إزالة 5 حالات بناء مخالف، منها تعديات على الأراضي الزراعية في قرية صيدح ترسا بعزبة نما ترسا، وشملت الحملة إزالة أسوار وسملات بالبلوك الأبيض على مساحات تتراوح بين 200 و300 متر.

وتم في مركز ومدينة البدرشين، إزالة 4 حالات تعدٍ على أراضي زراعية في قرى العزيزية وأبو صير، وفي مركز ومدينة أطفيح، وتمت إزالة 3 حالات بناء مخالف خارج الحيز العمراني بمساحات متنوعة في قرى الكداية وكفر قنديل.

ووجه محافظ الجيزة، رؤساء المراكز والمدن بالإسراع في تنفيذ قرارات الإزالة، ومتابعة المواقع التي تمت فيها الإزالة لضمان عدم تكرار المخالفات، مشددًا على أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ القانون ومنع أي تجاوزات جديدة.