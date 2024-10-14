اعلن الاعلام الحربي في "حزب الله"، في بيان، أنّ "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعاً عن لبنان وشعبه، وفي إطار سلسلة عمليات خيبر وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني وبنداء "لبيك يا نصر الله"، أطلقت المقاومة الإسلامية عند الساعة 9:30 من صباح يوم الاثنين 14-10-2024، صلية صاروخية نوعية على قاعدة "ستيلا ماريس" البحرية شمال غرب حيفا"، مؤكدًا أنّ "المقاومة الإسلامية ستبقى حاضرة وجاهزة للدفاع عن بلدنا وشعبنا الأبي والمظلوم، ولن تتوانى عن القيام بواجبها في ردع العدو، والله على كل شيء قدير".

كانت هذه تفاصيل خبر حزب الله: أطلقنا صلية صاروخية نوعية على قاعدة "ستيلا ماريس" البحرية شمال غرب حيفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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