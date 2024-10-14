"النشرة": خدمة حجز موعد لطلب "فيزا" إلى فرنسا متوقفة في الوقت الراهن

علمت "​الخليج 365​" أنّ العديد من المواطنين لم يتمكنوا، في الأيّام الماضية، من حجز موعد لتقديم طلب الحصول على تأشيرة دخول أو "فيزا" إلى ​فرنسا​، الأمر الّذي يتمّ عبر موقع "TLS".

وقد أفادت مصادر "النشرة" بأنّ هذه الخدمة، بالنّسبة إلى فرنسا، متوقّفة حاليًّا، وعلى المواطنين تفقّد إمكانيّة عودتها في الأيّام المقبلة.