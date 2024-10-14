علمت "الخليج 365" أنّ العديد من المواطنين لم يتمكنوا، في الأيّام الماضية، من حجز موعد لتقديم طلب الحصول على تأشيرة دخول أو "فيزا" إلى فرنسا، الأمر الّذي يتمّ عبر موقع "TLS".
وقد أفادت مصادر "النشرة" بأنّ هذه الخدمة، بالنّسبة إلى فرنسا، متوقّفة حاليًّا، وعلى المواطنين تفقّد إمكانيّة عودتها في الأيّام المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": خدمة حجز موعد لطلب "فيزا" إلى فرنسا متوقفة في الوقت الراهن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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