رئيس الوزراء الاردني يستقبل ميقاتي في مقر رئاسة الحكومة

يستقبل رئيس الوزراء الاردني جعفر حسان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في هذه الاثناء في مقر رئاسة الحكومة في عمان. وقد اقيمت لميقاتي فور وصوله مراسم الاستقبال الرسمية.

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