شهدت بلدة دبل- قضاء بنت جبيل قصفًا إسرائيليًّا مباشرًا، استهدف منزل مدنيّين بالقرب من كنيسة في البلدة، حيث نجت عائلة مكوّنة من 5 أشخاص من قذيفة أَصابت الطّابق العلوي من منزلهم، فينا كانوا متواجدين في الطّابق السّفلي، وقد تعرّضت طفلة في العائلة لجروح طفيفة؛ بالإضافة إلى تضرّر النّوافذ الزّجاجيّة وأبواب الكنيسة.
في هذا الإطار، لفت كاهن رعيّة دبل الأب فادي فلفلة، إلى أنّ "البلدة نجت من كارثة جرّاء القصف والغارة، إلّا أنّ العناية الإلهيّة حالت دون وقوع مجزرة"، مؤكّدًا أنّ "الأهالي باقون في بلدتهم، ولم ينزحوا حتّى الآن إلى أي مكان".
كانت هذه تفاصيل خبر كاهن رعية دبل بعد قصف إسرائيلي على منزل وتضرّر الكنيسة: الأهالي باقون في بلدتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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